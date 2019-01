Paola Carosella terá programa solo na Band

Paola Carosella deve estrear um programa solo na Band no segundo semestre deste ano. A atração foi pensada para a chef argentina e “mostrará o melhor da gastronomia, com entrevistas inteligentes e cheias de sabor”.

Cada episódio terá um ingrediente como protagonista. Paola visitará diferentes regiões do país para explorar o cenário social do alimento, do plantio até a venda.

Informações nutricionais também serão anunciadas pela chef, que irá utilizar o produto receitas servidas para convidados famosos. O formato será apresentado a anunciantes, que irão viabilizar o projeto.

Paola ficou conhecida nacionalmente como jurada do reality show Masterchef, lançado em 2014. Em outubro de 2018, ela foi capa de CLAUDIA e contou sobre o seu processo de autoaceitação.