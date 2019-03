Fogaça se emociona ao ver filha, que sofre com doença rara, andar

Henrique Fogaça, chef e jurado do Masterchef, começou o feriado de Carnaval com fortes emoções. Na terça-feira (26), ele compartilhou em seu Instagram cenas dos primeiros passos de sua filha, Olivia.

“Que emoção, que benção, que felicidade em ver minha Olivia aprendendo a andar. Deus maravilhoso no comando!”, escreveu na legenda do vídeo. Nele, é possível ver a pequena caminhando com a ajuda de um aparelho.

Olivia, de 12 anos, tem tipo raro de epilepsia, doença que perturba a atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. A condição dela é chamada de fármaco-resistente, ou seja, não responde aos medicamentos. O diagnóstico não é conclusivo.

De acordo com o chef, a doença da filha surgiu quando ela ainda era um bebê. Em entrevista ao site Bebê.com, da Editora Abril, ele diz que as crises frequentes impactaram o desenvolvimento da filha.

“Descobrimos logo no primeiro mês, quando ela teve que passar um mês internada em observação, que ela era diferente”, relembrou. “Ela tem hipotonia, que é a fraqueza muscular, e dificuldades de deglutição”, explicou.

O chef tem mais dois filhos, João, de 10 anos, e Maria, de 3. Confira o vídeo gravado pelo pai orgulhoso:

