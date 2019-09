Otaviano Costa, que trabalhou durante 10 anos na Rede Globo, pediu demissão da emissora em abril deste ano. Agora, o apresentador está a poucos passos de assinar contrato com o SBT, segundo o NaTelinha.

Além de atuar em algumas novelas, o marido de Flávia Alessandra caiu no gosto do público pelo seu trabalho como apresentador. Os programas Vídeo Show e Tá Brincando, na TV, e o No Ar com Otaviano Costa, na Rádio Globo, foram as últimas atrações comandadas por ele.

Em seu perfil oficial no Twitter, Otaviano fez uma publicação suspeita, reforçando a suspeita de que o SBT será sua nova emissora. “Hello! Indo pra SP amanhã e na terça trago mais uma outra novidade boa pra nos reconectarmos ainda mais, em breve! Outra jornada de puro entretenimento! Aguarde! Maoê”, escreveu o apresentador aos seguidores, citando um bordão do futuro patrão Silvio Santos.

Hello! Indo pra SP amanhã e NA TERÇA trago mais uma outra novidade boa pra nos reconectarmos ainda mais, em breve! Outra jornada de puro entretenimento! AGUARDE! MAÔE! Boa semana gente maravilhosa! Deus nos proteja! ❤️🍀Love you meu povo! Bons sonhos!🙏 pic.twitter.com/gECW3Ouo2t — OTA📡 (@otaviano) September 23, 2019

De acordo o site, Otaviano deve se reunir nesta terça-feira (24) com o diretor de planejamento artístico do SBT, Fernando Pelégio, esposo da confeiteira Beca Milano, confeiteira e apresentadora do programa Fábrica de Casamento.

