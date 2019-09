Mãe de Sonia Abrão sofre acidente grave dentro de casa

View this post on Instagram

ALERTA AOS IDOSOS: ESSA É MINHA MÃE, Cecília, que, domingo, teve uma queda feia em casa e está internada, no semi-intensivo, com fratura grave de braço – que deverá levar à cirurgia -, nariz e lado direito do rosto quebrados, hematoma na testa e 2 focos de sangramento no cérebro! Tudo por conta de um TAPETE que, apesar de todas as súplicas dos filhos, ela insistiu em manter na sala!Graças a Deus, vem reagindo bem ao tratamento, mas é uma situação sofrida pra todos nós! E desnecessária, se as normas de segurança fossem seguidas! Por favor, não insistam em tapetes, degraus e demais ítens que representem riscos dentro de casa🚫🙏 Obrigada pelas orações!❤️