Os dois finalistas do ‘MasterChef Brasil’ 2019 já foram definidos

Após dezenas de semanas, centenas de ingredientes e toneladas de climão, o ‘MasterChef Brasil‘ chegou à sua grande final. Rodrigo, Lorena e Eduardo R conseguiram, em meio a várias vitórias individuais e em grupo, alcançar a semifinal do reality culinário da Band e se enfrentaram em uma das mais complicadas finais já feitas até agora. A julgar pela prova, quem perdeu foi por bem pouco.

A última caixa misteriosa da temporada na verdade foram três: cada um dos chefs (ou seja, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin) selecionaram ingredientes temáticos para três etapas diferentes. A cada prato bem feito, o participante ganhava um ponto, e acumular os 3 te levaria direto para a final. Como era esperado, cada um dos chefs apostou em suas próprias especialidades para testar a criatividade dos competidores.

Quem se deu bem nessa etapa foi Lorena, que levou os três pontos e garantiu a primeira vaga da final do ‘MasterChef Brasil’. Para definir o segundo finalista, Rodrigo e Eduardo R precisaram disputar em um prato muito, mas muito complicado: uma codorna assada em uma massa folhada. O prato, inventado pelo filme ‘A Festa de Babete’ é extremamente complexo e exigiu muito dos dois, ainda mais porque envolvia desossar uma codorna.

Ao final da prova, Rodrigo acabou desempenhando um pouco melhor sua função e conseguiu ganhar de seu adversário. Sem expressar muita emoção (como em vários outros momentos da temporada), Rodrigo subiu ao mezanino e Eduardo teve a chance de se despedir dos jurados. Paola Carosella, sempre muito sagaz, apontou que o eliminado cozinha bem, mas não se dá bem com pressão. No entanto, ela diz que há espaço para todos os tipos de cozinheiros, não só para os que não perdem a cabeça com a pressão do relógio. Foi bonito!

A final do ‘MasterChef Brasil 2019’ será realizada no próximo domingo, sem muita surpresas: o formato será igual ao que vemos desde a primeira temporada do programa, ou seja, os dois finalistas preparando um menu autoral. Quem será escolhido como o novo ‘MasterChef’ do Brasil?