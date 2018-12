Os detalhes do casamento de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

View this post on Instagram

Nosso tbt ,vem cheio de amor por esse casal lindo , que se casa no sábado em cerimônia super íntima ,com um time de Daminhas lindas ,e amadas que foram e são filhas do coração da Diva @marixioficial , @paollaoliveirareal @marcellarica , @fernandasouzaoficial , e hoje temos nossa última prova do vestido da Rainha Raia , feito com amor pelo time ,que adora de paixão essa mulher incrivel, pela chique @lebronstein ,nós dois e @aledesouza1970 . Claudia mais linda do nunca (e olha que essa mulher tem uma vida de beleza e plenitude,vide agora em belíssima como está linda ) ela é só felicidade e sim ,eles merecem toda as maravilhas do mundo, pois além de talentosos são pessoas incríveis de coração rico de bons sentimentos .terminando nosso ano brindando ao amor de @jarbashomemdemello e @claudiaraia ,que seja lindo pra sempre amiga amada ,forever no coração desses dois aqui . nessa imagem, por nois dois Claudia usa look luxo by @dolcegabbana . 🙏🏼🙌🏼🕊✨💫💫❤️💙⚡️⭐️⭐️⚡️🌺🌸🌺🌺🌺🌸🌺🌺🌸🌸🌸🌺🌺✨💫💫💫😇😇