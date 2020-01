O que é o Trooping the Colour, que reúne toda a Família Real Britânica?

Sabe essa foto linda da Família Real Britânica reunida, todos muito bem vestidos, os homens em traje militar de gala, as crianças bem fofas, em um terraço do Palácio de Buckingham? Todos os anos essa foto é feita durante o Trooping the Colour, um evento que acontece sempre no segundo sábado de junho, e que comemora o aniversário da rainha Elizabeth.

“Mas a rainha fez 93 anos em abril”, pode ser que você se lembre. E sim, é verdade. Ela nasceu em 21 de abril. Mas nos países europeus que são monarquias, é bastante comum que a comemoração pública do aniversário do monarca seja feita em uma data fixa durante um período em que o clima está mais ameno. Na Inglaterra, é assim desde 1748 – não importa a data de nascimento do rei ou rainha, a comemoração é no Trooping the Colour.

Veja também





Harry era das crianças que apronta no Trooping the Colour – dessa vez, em 1988, quando ele tinha quase 5 anos de idade. Harry era das crianças que apronta no Trooping the Colour – dessa vez, em 1988, quando ele tinha quase 5 anos de idade.

Mas o que significa o nome Trooping the Colour?

A tradução ao pé da letra seria algo como “agrupando a cor”, o que não faz o menor sentido. Mas lembremos que lá no século 18 eram relativamente comuns as guerras e batalhas, e essa reunião anual servia para que as diferentes tropas (troops) mostrassem as cores de suas bandeiras (aí, a tal colour), para que todo mundo se reconhecesse durante as batalhas e não acontecesse de atacar um aliado.

Veja também





Hoje em dia, que o mundo está muito mais em paz do que no passado, manteve-se a tradição do desfile militar, mas apenas como uma celebração.

O que acontece no Trooping the Colour?

É um dos eventos mais importantes do ano. A rainha Elizabeth em pessoa passa inspecionando as tropas -e até 1987, ela fazia isso a cavalo, veja bem! Hoje em dia ela vai a bordo de uma carruagem. Ela inspeciona 1500 militares e 244 cavalos.

Registro do primeiro Trooping the Colour da rainha Elizabeth – antes, ela participava como princesa. Registro do primeiro Trooping the Colour da rainha Elizabeth – antes, ela participava como princesa.

Acaba que o evento é como uma parada da realeza e militar. As tropas desfilam com seus uniformes mais elegantes, e a família real desfila também, a bordo de cavalos (os príncipes Charles, Andrew, Edward, William, Harry e a princesa Anne, que são militares, costumam ir cavalgando), de carros abertos (as duquesas Kate Middleton e Meghan Markle são aguardadas, bem como Camila Parker-Bowles, e as princesas Beatrice e Eugenie, entre outras pessoas) ou de carruagem (a rainha Elizabeth, claro).

Quem acorda cedo e consegue um bom lugar no The Mall, avenidona em frente ao Palácio de Buckingham, tem grandes chances de ver os membros da Família Real de pertinho, acenando para o povo.

Na volta para “casa”, eles se reúnem na varanda do Palácio de Buckingham para, juntos, posarem para fotos, assistirem o sobrevoo dos aviões da Força Aérea Real (RAF), e terem mais um registro histórico dessa família.

Esse foi o primeiro Trooping the Colour de Harry (no colo do pai, príncipe Charles), em 1985. Ele tinha 9 meses de idade. William está em pé, em frente. Esse foi o primeiro Trooping the Colour de Harry (no colo do pai, príncipe Charles), em 1985. Ele tinha 9 meses de idade. William está em pé, em frente.

Quem vai ao Trooping the Colour?

É uma reunião daquelas da Família Real. A rainha chama todos os familiares mais próximos: os filhos e noras, a filha e o genro, os netos e netas e seus cônjuges e os bisnetos. Então podemos esperar por quase todo mundo.

Como Meghan Markle oficialmente está de licença-maternidade, a presença dela é aguardada, mas não 100% confirmada. Kate Middleton sempre compareceu, mesmo durante seus afastamentos com filhos pequenos, mas isso não é uma regra. O bebê Archie não é aguardado: em geral as crianças estreiam no Trooping the Colour depois que completam um ano de idade.

O primeiro Trooping the Colour de Meghan Markle (ao fundo na foto) foi em 2018. O primeiro Trooping the Colour de Meghan Markle (ao fundo na foto) foi em 2018.

Esse ano deve marcar o primeiro Trooping the Colour do bebê Louis, que completou um ano em abril. Charlotte apareceu na varanda pela primeira vez com 1 aninho também, enquanto George só surgiu depois dos dois anos.

Mas esse ano os irmãos Charlotte e George devem desfilar pela primeira vez, no carro aberto ao lado de Kate Middleton. De acordo com fontes próximas à Família Real, chegou-se a conclusão de que eles já têm idade suficiente para participar dessa parte da festa.

Os bisnetos da rainha: Princesa Charlotte, Savannah Phillips, Príncipe George e Isla Phillips. Os bisnetos da rainha: Princesa Charlotte, Savannah Phillips, Príncipe George e Isla Phillips.

Como assistir ao Trooping the Colour?

O fuso horário atrapalha um pouco quem quer assistir ao Trooping the Colour no Brasil. O evento começa às 9h30 na Inglaterra, ou seja, às 5h30 da manhã no Brasil. A BBC vai transmitir a partir das 10h30 deles – 6h30 no Brasil – e se você estiver acordada pode acompanhar ao vivo por esse link.

Se acordar mais tarde e quiser assistir, no mesmo link vai haver a versão gravada. Também vale ficar de olho aqui no MdeMulher – vamos mostrar as melhores fotos e contar os melhores momentos. Não perca!