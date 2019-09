O câncer de Arnaldo Cezar Coelho

O ex-comentarista da TV Globo Arnaldo Cezar Coelho afirmou ter enfrentado um câncer de próstata recentemente. O ex-árbitro já está melhor, mas a revelação feita, no último sábado (31), durante o programa Grande Círculo, no Sportv, surpreendeu fãs e colegas de trabalho.

Segundo Arnaldo, a descoberta da doença aconteceu por acaso durante um exame de rotina, após a sua aposentadoria. Um médico, que não era com quem ele costumava se consultar, pediu uma ressonância. O exame acabou apontando uma lesão na próstata. Por coincidência, o ex-comentarista havia participado de uma campanha do Novembro Azul, para prevenção do câncer de próstata, no final de 2018. “Eu fiz a biópsia e era um tumor maligno. Olha o destino, eu fiz a campanha e apareceu isso. Na segunda-feira depois do Carnaval, fiz a cirurgia. Zero bala!”, comentou Arnaldo

