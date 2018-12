O belíssimo vestido de casamento da cantora Iza

A cantora Iza se casou neste domingo (16) com o produtor Sergio Santos. A cerimônia aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro e entre os famosos estava Maria Gadú, que foi madrinha de casamento.

Logo após a cerimônia, o casal e os convidados seguiram para a festa de comemoração no restaurante Xian, na zona sul do Rio de Janeiro, que tem vista para o Cristo Redentor, Baía de Guanabara e Pão de Açúcar.

O vestido de noiva usado pela dona do hit ‘Pesadão’ foi desenhado pela estilista Giulia Borges, do Giullièr Atelier, que já foi responsável por outros belos trajes da cantora.

O modelo escolhido pela artista traz muita transparência e um corpete que mescla renda e pedraria. Já a saia no estilo sereia é finalizada com tule, criando um efeito belíssimo.

“Escolhi rendas bem anatômicas, com bastante curva, para poder acentuar o corpo dela, porque ela queria uma modelagem bem justa. O vestido é como se fosse uma armadura, flutuando em cima de camadas e camadas de tule. A saia tem quase 60m de tule”, conta a estilista sobre o processo de criação do modelo.

Confira o vestido:

IZA entrando na igreja com o pai. 😍 pic.twitter.com/1FZwZhXf6f — Acesso IZA (@acessoiza) December 16, 2018

Leia também: Renato Aragão aceita convite de Carlos Alberto e vai para A Praça É Nossa