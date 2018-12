Renato Aragão aceita convite de Carlos Alberto e vai para A Praça É Nossa

Na geladeira da Globo já há alguns anos, quando seu programa dominical saiu do ar, Renato Aragão está em busca de novos desafios. Segundo o Uol, o humorista já teria aceitado o convite feito para ir ao programa ‘A Praça É Nossa’, feito pelo próprio Carlos Alberto de Nóbrega.

Carlos Alberto de Nóbrega disse em novembro, durante participação no talk show Lady Night, que gostaria muito de ter o criador do personagem ‘Didi Mocó’ como convidado ilustre de A Praça É Nossa. Segundo as informações reveladas, Aragão teria ligado prontamente para o amigo e aceitado o convite.

“Já falei com ele, ele ligou pra mim no dia seguinte [à exibição da entrevista no Lady Night]. Renato falou: ‘Carlinhos, a hora que você quiser eu vou’. Mas só falta um programa pra gravar neste ano. Então na volta das férias, provavelmente no meu aniversário [em 12 de março] ou quando eu completar 65 anos de carreira, certamente o Renato vai estar presente”, afirmou Carlos Alberto ao Notícias da TV.

Porém, o acontecimento depende ainda da liberação da Globo para que Renato possa partir para o programa do SBT. Mas Carlos Alberto diz que esse fato não o preocupa: “Tenho um relacionamento maravilhoso com o pessoal da Globo. Há dois anos fui gravar o Tá no Ar, na época em que a Globo não liberava ninguém. Fui uma exceção e fui muitíssimo bem tratado”, relatou ele durante a entrevista. E ainda finalizou: “Eu tenho certeza de que eles não negariam.”