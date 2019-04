O emocionante reencontro de Grazi Massafera e Pedro Bial

Grazi Massafera fará uma emocionante participação no programa Conversa com Bial, na próxima quarta-feira, feriado de 1º de maio.

Com quase 15 anos de carreira, a atriz relembrou sua trajetória em um bate-papo nostálgico com Pedro Bial. Durante o programa, Grazi fala da importância das palavras de Bial ditas a ela na final do BBB5 e o quanto o discurso do jornalista lhe ajudou a encarar os desafios que surgiram em sua caminhada dali em diante.

A 5ª edição do reality show foi exibida de 10 de janeiro a 29 de março de 2005 e terminou com a vitória do professor Jean Wyllys, e Grazi Massafera como finalista.

“Você não tem noção do quanto você foi importante para essa caminhada, do que foram aquelas palavras que você me disse”, declarou a paranaense, em trecho reproduzido antecipadamente pelo site Gshow. Confira o momento:

Ai gente que lindos, Bial melhor apresentador ❤ pic.twitter.com/Cq5LVDpdFE — ton (@BBBonitao) April 27, 2019

O apresentador se emocionou tanto que arriscou um novo discurso sobre Grazi: “Mais que um olhar brejeiro, visão. Mais que charme, inteligência. Mais que intuição, capacidade de aprender. Mais que graça, disciplina. Mais que vocação, talento”.

E continuou: “Na arena implacável do Big Brother Brasil, ela contrariou todos os estereótipos e deu uma rasteira elegante nos preconceituosos de plantão”.

Leia mais: Traição? Príncipe William teria flertado com marquesa

+ Morre modelo que desmaiou na SPFW