Luciano Huck ensina filha a andar de bicicleta em momento fofo

Luciano Huck e Angélica estão curtindo a vida depois do susto que tomaram com o acidente envolvendo Benício, 11 anos. Toda a família, incluindo Joaquim, 14 anos, e Eva, 6 anos, estão passando as férias na Escócia.

Os dois têm compartilhado tudo em suas redes sociais. Ontem (11), Huck postou um momento muito especial com Eva. Ele ensinou a filha a andar de bicicleta sem apoios e registrou o momento, todo feliz e orgulhoso.

“Momentos da vida que não tem preço… #dandovalor #ferias #familia” postou ele em seu perfil no Instagram. No vídeo é possível ver a filha do apresentador pedalando e ouvir a voz de Huck a incentivando.

Confira o momento fofo da família:

