5 cabelos maravilhosos das atrizes de ‘A Dona do Pedaço’

A nova novela das 21h, ‘A Dona do Pedaço‘, estreou nesta segunda-feira (20). Substituindo ‘O Sétimo Guardião‘ no horário mais nobre da telinha, a trama promete ser intensa, trazendo famílias rivais, amores proibidos e as clássicas intrigas e reviravoltas que o público adora acompanhar. Tudo reforçado por um elenco de peso, cheio de atrizes renomadas.

+ Confira o que vai acontecer esta semana em ‘A Dona do Pedaço’

Para quem já está acompanhando a história e se encantou com os visuais de algumas das personagens, a hairstylist Sonia Nesi dá dicas de como adotá-los. Confira:

Monica Iozzi – Glass hair platinado com raiz esfumada

A atriz adotou o loiro platinado com raiz esfumada. O tom frio é tendência de 2019. A ideia é colorir deixando um dedo do topo com o tom natural do cabelo. O cabelo está com o corte long bob com estilo glass hair: bem polido, com risca central definida e ponta reta. Para adotar esse look é necessário usar a chapinha e o óleo capilar, que por sinal, tem dupla função: proteger os fios do calor da prancha e deixar as pontinhas bem seladas com mais brilho.

Paola Oliveira – Cabelo “Bolo de Chocolate” e fios longos em camadas

O tom escolhido para escurecer o cabelo da atriz foi o “bolo de chocolate” ou “brownie”. A escolha do nome veio porque reproduz exatamente o mix de cor que lembra a cobertura que fica entre as camadas do bolo: escuro com mechas para destacar o rosto e adicionar brilho aos tons marrons profundos.

Essa tonalidade também é usada por Antonia Morais. Quente e vibrante, o tom de castanho é tendência para 2019 e pode ser a opção perfeita para assumir a sua morenice. O corte em camadas é o ideal para quem quer ter um cabelo longo, mas com movimento. Ótima escolha para mudar um pouco o visual e renovar os fios sem precisar apostar em um corte muito ousado.

Agatha Moreira – Short bob com franja

Sucesso absoluto nas redes sociais e entre as famosas como Bruna Marquezine, Fiorella Mattheis, Manu Gavassi, Mariana Rios e Marina Moschen, o corte short bob veio com a franja desfiada para dar mais modernidade ao rosto da atriz. O visual tem inspiração no estilo sensual e feminino da década de 20. Um retro com personalidade. O corte é feito na altura da boca, com pontas arredondadas e um efeito desfiado suave para proporcionar leveza.

Nathalia Dill – Morena caramelo com técnica do contouring

A atriz está com os cabelos mais escuros e iluminados através do contouring. A técnica saiu da maquiagem para o cabelo e concentra algumas mechas ao redor do rosto para proporcionar luminosidade enquanto luzes finas são distribuídas ao redor da cabeça para deixar o visual mais harmônico. As mechas são bem sutis e possuem acabamento natural.

Juliana Paes – Morena com balayage para iluminar o comprimento

Juliana é o que chamamos de autêntica morena iluminada. As mechas são feitas através da balayage, uma das técnicas mais populares entre as mulheres que pintam o cabelo. A mudança é bem expressiva, o cabelo iluminado e jovial preserva a cor natural da raiz, mas tem uma proposta de mechas feitas à mão que começam finas e vão ficando mais marcantes em direção às pontas.

Leia também: Você conhece a progressiva de chuveiro?

+ 10 produtos maravilhosos para cabelos cacheados

Siga CLAUDIA no Youtube