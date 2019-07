Como reproduzir os cabelos das atrizes da novela “Bom Sucesso”

“Bom Sucesso” estreou nesta segunda-feira (29) substituindo “Verão 90” no horário das 19h. Como acontece sempre que uma nova novela entra no ar, os visuais das personagens viraram foco de atenção do público. A seguir, a hairstylist Sonia Nesi conta as tendências capilares da trama, satisfazendo a curiosidade de quem se interessou pelos cortes e colorações das atrizes. Confira:

Fabíula Nascimento – Castanho monocromático com short bob

Uma releitura do antigo chanel, a versão tem fios mais bagunçadinhos, com pontas desconectadas e camadas leves que dão movimento e ousadia ao corte. Excelente para quem tem fios finos e ralos. Quem tem bastante cabelo pode optar por pontas mais desfiadas mesmo que a base do corte seja reta. A cor está bem monocromática, seguindo os tons de castanhos mais escuros da estação de inverno.

Grazi Massafera – Hair countour com suave movimento

O loiro natural da Grazi é o mais requisitado nos salões. As mechas localizadas na frente do cabelo e nas laterais trazem luminosidade para toda cabeleira. O destaque fica no tom de dourado com nuances de outras tonalidades que ajudam a dar movimento aos fios. O corte também é um dos mais solicitados, principalmente para quem tem medo de arriscar – com camadas leves, apenas para dar movimento, o comprimento dos fios longos é na altura dos seios.

Ingrid Guimarães – Beach Waves

Um degradê perfeito do ombré hair, com mechas bem marcadas e baseadas no tom da raiz, criando o acabamento ombré nas pontas. As ondas são conquistadas com o famoso spray de sal nos fios.

Sheron Menezzes – Pontas mais claras

Para dar aquele efeito de pontas queimadas de sol as mechas devem ser feitas do meio do fio para a ponta. O corte em camadas favorece o volume e também deixa o cabelo mais armado. Linda tendência para as mulheres que querem assumir o black com modernidade na cor.

