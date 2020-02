Novela Viver a Vida: Ricardo trai Isabel com Ellen

Isabel não desconfiará da traição

Foto: Divulgação

Isabel (Adriana Birolli) é metida a esperta, mas, em breve, será passada para trás. É que seu namorado não resistirá ao charme da ex. “Ricardo (Max Fercondini) está bem com Isabel, mas nada impede que aconteça um revival entre ele e Ellen (Daniele Suzuki)”, alerta o autor da novela, Manoel Carlos. A princípio, será apenas uma “recaída”, mas não está descartada a volta do casal. “A separação de Ricardo e Ellen é um assunto mal resolvido entre os dois e que deve render algumas situações”, adianta o novelista. O pior é que Isabel não desconfiará da traição e continuará com nariz em pé.