Novela Tempos Modernos: Hélia abandona Leal por amor

A dançarina tenta proteger Leal

Foto: Divulgação

Quando avisou a Leal (Antonio Fagundes) que queria Hélia (Eliane Giardini) de volta, Niemann (Marcos Caruso) não estava de brincadeira. O vilão dá o primeiro passo para reconquistar a ex-mulher, afastando-a de Leal. Niemann descobre que Hélia escondeu do empresário que Zeca (Thiago Rodrigues) é seu filho e ameaça contar a verdade ao rival. Pior: o cientista ainda garante que acabará com Leal caso Hélia insista em se casar com ele. Sem saída, a dançarina termina o namoro, deixando o “rei” arrasado.