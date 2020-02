Novela Paraíso: Maria Rita abandona Otávio no altar e é feliz com Zeca

Após muitas idas e vindas, Zeca e Santinha ficarão juntos e terão um filho

Foto: Renato Rocha Miranda/ Rede Globo

O último capítulo de “Paraíso”, dia 2 de outubro, vai ser ainda mais moderninho do que o da primeira versão, exibida em 1982. Só que, assim como na trama original, Maria Rita (Nathalia Dill) segue o conselho da mãe megera, Mariana (Cássia Kiss), e aceita o noivado com Otávio (Guilherme Winter). Diante disso, Zeca (Eriberto Leão) resolve ir embora da cidade. Ele planeja partir logo que terminar a ponte do Barro Preto com a cooperativa que fundou.

Visivelmente infeliz, Santinha ajuda a mãe com os preparativos do casório, enquanto Zeca só pensa em sair em comitiva pelo interior. A única que tenta abrir os olhos de Maria Rita para a burrada que está fazendo é Candinha (Cris Vianna). A empregada alerta a jovem de que não está dando tempo para conhecer melhor o jornalista. E a avisa: poderá se arrepender!

Finalmente juntos

Passados alguns meses, é chegado o dia do matrimônio de Maria Rita e Otávio. A menina não está lá muito à vontade com isso, mas se veste de noiva para a cerimônia na igreja. Longe dali, a ponte do Barro Preto é finalizada e entregue à população. Sendo assim, Zeca se despede do pai, Eleutério (Reginaldo Faria), de Zefa (Soraya Ravenle), de Tobi (Alexandre Rodrigues) e de todos os peões, pois está de partida.

Antes, contudo, ele quer espiar de longe a professorinha mais uma vez. Vai até a porta da igreja e lá vê Maria Rita no altar com Otávio… Quando os olhares dos apaixonados se cruzam, a garota pede desculpas ao jornalista e corre ao encontro do amor da sua vida. Os dois fogem a cavalo, para desespero de Mariana e felicidade de Antero (Mauro Mendonça). Na primeira versão, o folhetim terminava assim, mas na atual há uma passagem de tempo e Santinha dá um herdeiro ao “filho do diabo”.