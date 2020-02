Novela Paraíso: Aurora se separa de Norberto

Aurora fica furiosa com Norberto

Foto: Thiago Prado Neris

Está difícil achar um candidato à altura para concorrer ao cargo de prefeito com Norberto (Leopoldo Pacheco). Geraldo (Lucci Ferreira), que só pensa em casar com Maria Rosa (Fernanda Paes Leme), diz a Vadinho (Claudio Galvan), Capita (Gésio Amadeu) e Zé do Correio (Cosme dos Santos) que vai abrir mão da disputa para não duelar com o futuro sogro.

Padre Bento (Carlos Vereza), então, sugere que Norberto lance Aurora (Bia Seidl) como candidata. O político avisa à esposa e diz que, por isso, eles precisam se divorciar. A primeira-dama fica revoltada e o abandona.