Novela Caminho das Índias: Duda e Lucas começam a namorar

Será que Duda vai esquecer Raj?

Foto: João Miguel Jr.

Lucas (Murilo Rosa) manda flores para Duda, depois a convida para tomar sorvete e, no dia seguinte, a leva para dançar na gafieira. No meio do salão, o médico aproveita e a beija. O encontro é tão quente, que o fiscal do salão chama a atenção do casal, porque não é permitido tal intimidade no local.

Na saída, Duda ainda tenta se desvencilhar de qualquer compromisso, dizendo não estar pronta para uma nova relação. Mas Lucas insiste: “A gente nunca sabe como as histórias vão acontecer. Deixa rolar!”. Duda, então, se rende e começa a namorar o gatinho.