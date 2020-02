Novela Bela, a Feia: Os bastidores da morte de Mariana

Natália se prepara para gravar sua cena final: a ex Miss Brasil vai iniciar uma nova etapa na carreira

Foto: Munir Chatak/ Rede Record

Em “Bela, a feia”, o romance de Mariana (Natália Guimarães) e Dinho (Thierry Figueira) durou pouco. No capítulo que vai ao ar na quinta 7, a secretária fica chocada ao vê-lo beijando Verônica (Simone Spoladore) no restaurante. Arrasada, ela discute com o namoradinho na beira do penhasco e ameaça contar tudo para Ricardo (Jonas Bloch). Para quê? Dinho se descontrola e empurra Mariana, que se desequilibra e cai do penhasco. Percebendo a burrada que fez, o golpista se desespera e foge.

Mariana, que a príncipio ficaria até o fim da novela, precisou morrer já que sua intérprete, Natália Guimarães, embarca em uma nova etapa da carreira. A partir de segunda 11, Natália será a apresentadora do “Hoje em Dia” de Minas Gerais. Confira os bastidores da última cena da ex Miss Brasil, gravada no dia 29 de dezembro, na Prainha, no Rio.