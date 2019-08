Najila diz por que agrediu Neymar

Najila trindade, modelo que acusa Neymar de a ter estuprado em um hotel em Paris, prestou depoimento na última terça-feira (14) em São Paulo. Ela disse que gravou imagens do encontro na tentativa de provar a agressão e o estupro e que agrediu o jogador porque acreditava que não haveria justiça.

“Foi uma explosão ali, porque no fundo eu sabia que não haveria justiça para ele, uma questão de honra também. Falei, cara, não vai ter justiça, mas vou fazer a minha”, disse a modelo.

O inquérito da acusação foi encerrado, porém pode ser reaberto caso haja novas provas contra o jogador. Najila comentou a decisão. “Eu acho normal, porque a palavra dele (Neymar) vale mais que a minha. É o caso de um jogador e eu sou só uma pessoa de família humilde. É muito mais fácil arquivar o caso do que ir atrás da verdade”.

A polícia ainda investiga o arrombamento que supostamente teria acontecido ao apartamento da modelo. Ela disse que teve seu tablet furtado e no aparelho teria o vídeo completo do segundo encontro dos dois. Apenas alguns minutos do vídeo tornaram-se públicos. Najila aparece agredindo Neymare reclamando das atitudes que ele teria tido na noite anterior.

