Najila será investigada por falsa comunicação de crime, diz Polícia

Najila Trindade, que acusou Neymar de estupro, será investigada por falsa comunicação de crime ou denunciação caluniosa, diz a Polícia Civil de São Paulo.

Na segunda-feira (20), Juliana Lopes Bussacos, delegada responsável pelo caso, concluiu o inquérito que investigava a suposta violência do jogador contra a modelo. O Ministério Público tem 15 dias para se manifestar. A investigação foi finalizada antes mesmo de as imagens do quarto de hotel em Paris chegaram às mãos da delegada.

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Judiciária (Decap), Albano de Paula Santos, “todo mundo que movimenta o estado, a polícia, por uma inverdade pode ser punido, e existe esta investigação, sim”.

Cosme Araújo, advogado de Najila, disse que aguarda ter acesso ao relatório do novo inquérito para se pronunciar.

