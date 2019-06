Vídeo mostra briga entre Neymar e modelo em quarto de hotel

Um vídeo que se espalhou por WhatsApp nesta quarta-feira, dia 5, mostra uma briga entre a modelo Najila Trindade de Souza e o jogador Neymar num quarto de hotel. Ela o acusa de tê-la estuprado durante um encontro na França, em viagem paga por ele.

O vídeo tem pouco mais de 1 minuto de duração, mas o conflito aparece apenas nos segundos finais. Ambos estão vestidos e se deitam na cama, ela por cima dele. Ouve-se um tapa, que parece desferido pela jovem. Ele não gosta “Não, não… Não gosto”, é possível ouvir, em um trecho quase todo inaudível.

Ela fica em pé e começa a dar tapas em Neymar, que se defende com as mãos e os pés. “Mas eu vou te bater. Sabe por que eu vou te bater? Por que você me agrediu ontem. Você me deixou aqui sozinha”, ela diz. Ele levanta em direção a ela, e os dois saem de cena.

Na noite desta quarta, 5, o SBT divulgou uma entrevista com a modelo em que ela afirma que tinha a expectativa de manter relação com Neymar e que, no início, era consensual, mas que depois ela pediu a ele para parar, o que não foi atendido, segundo o relato de Najila. De acordo com ela, Neymar a machucou.

O atacante da seleção brasileira nega as acusações e diz ter sido alvo de uma cilada. Neymar postou um vídeo em que reproduz mensagens trocadas pelo casal e que, para ele, mostram que estava tudo bem depois do encontro, o que o inocentaria. Como entre as mensagens havia também imagens íntimas da modelo, o Instagram tirou o vídeo do ar e Neymar passou a ser investigado pela divulgação dessas cenas.