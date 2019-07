Atriz sofre por fim de romance com pai de Neymar

Após dois anos de idas e vindas, o romance entre Franciely Freduzeski e Neymar Pai parece ter acabado de vez, afirma o jornal EXTRA. Amigos próximos disse à publicação que a atriz não consegue esquecê-lo.

O relacionamento terminou oficialmente em março deste ano, pouco depois dos dois se encontrarem em Paris, em fevereiro. De lá para cá, em todas as vezes que veio ao Brasil, o pai do jogador não procurou Fran.

“Ele não quer assumir a relação porque não irá se divorciar”, disse uma fonte ao jornal EXTRA. Ainda segundo a fonte, o empresário sequer custeou as viagens que ela fazia para vê-lo no exterior. “Tudo saiu do bolso dela, ele nunca bancou nada. Nunca foi uma relação de interesse. Ela se apaixonou de verdade.”

Franciely Freduzeski, a atriz com quem o pai de Neymar teria tido um affair

