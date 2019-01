Mudança radical: o novo cabelo de Deborah Secco

Surpreendendo seus fãs, a atriz Deborah Secco deu o que falar com o seu novo corte de cabelo nesta quarta-feira (16). Ela já tinha deixado o cabelo bem curto para registrar uma mudança em sua personagem na novela “Segundo Sol”, que já terminou.

Agora, com um penteado no estilo moicano e os fios repicados na altura da nuca, o corte foi obra do cabeleireiro Anderson Couto.

Outro detalhe que chamou a atenção dos internautas foi a cor. A artista escolheu começar 2019 sem medo de se arriscar e optou por fios platinados.

O novo visual foi divulgado pelo próprio profisional em seu perfil do Instagram e a foto já conta com mais de 14 mil curtidas. Entre os comentários dos internautas, muitos elogios à mudança da atriz. “Ficou linda”, “Que mulher linda” e “Bafônica” escreveram.

Confira o resultado:

