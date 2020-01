Meghan Markle passeia sorrindo com Archie enquanto espera por Harry

Meghan Markle não esconde sua felicidade de voltar à vida longe do protocolo da Família Real. Hoje (20) ela saiu para passear com o filho e não pareceu se incomodar com os paparazzi. Sorrindo e acompanhada por seguranças, ela passeou com pequeno Archie, que não era visto desde a virada do ano.

Enquanto isso, o cunhado príncipe William comandou um evento no Palácio de Buckingham, sem a presença da Rainha ou do pai, príncipe Charles.

Sem demonstrar chateação, William liderou o evento no Palácio de Buckingham ao lado de Kate Middleton

Acompanhado por Kate Middleton e os tios, príncipe Edward (com sua esposa, Sophie) e princesa Anne, William já começa a ter mais eventos como futuro Rei.

Em outros tempos, Harry estaria com ele, mas, apesar da imprensa falar da reaproximação dos irmãos, príncipe Harry deixou hoje a Inglaterra e deve chegar ao Canadá essa madrugada, onde se reunirá com Meghan e Archie e começa sua vida longe da Família Real.

Em seu último compromisso oficial em Londres, Harry sorriu, mas não se manifestou mais sobre o afastamento

Em seu último discurso em Londres, Harry chamou para si a responsabilidade de decidir se afastar e admitiu que não houve outro jeito. Especialistas alegam que o príncipe foi particularmente atingido ao ter que abrir mão da carreira militar da qual tinha tanto orgulho. Amanhã (21), certamente o veremos mais aliviado ao lado de Meghan e Archie. E o ano realmente vai começar para os três.