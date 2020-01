Meghan faz homenagem à Harry e Archie com pingentes de signos

Meghan Markle mal se instalou no Canadá e já voltou a se dedicar às causas sociais. Na terça-feira (14), a Duquesa de Sussex fez uma visita ao Downtown Eastside Women’s Center, em Vancouver. Com a missão de suprir as necessidades básicas e mudar positivamente a vida de mulheres e crianças na região, o centro é um dos mais movimentados do país. Na quarta (15) ela visitou o grupo Justice for Girls, também em Vancouver.

Abertamente sinalizando a diferença que podemos esperar dela, agora afastada da Família Real, Meghan optou novamente por um look mais casual do que os que costumava vestir em suas atividades no Reino Unido: jeans, botas e um suéter de tricô. A Duquesa também deixou os cabelos soltos e usou uma maquiagem leve, quase imperceptível.

E dentro do visual Meghan 2020, um detalhe em especial chamou a atenção, a sua escolha de acessório.



Meghan usou um colar de 159 dólares (o equivalente a R$ 664,89) da marca canadense Suetables, com pingente representando o signo de Harry, que é virginiano. O príncipe continua na Inglaterra, organizando os detalhes finais de seu afastamento da Família Real, mas Meghan fez questão de fazer a homenagem para deixar claro que está pensando no marido.

Ela já havia usado o acessório em novembro passado, durante um evento privado dedicado às famílias de militares em Windsor. Além deste, Markle, que é leonina, possui também um pingente da mesma marca, mas com o signo de Áries, em homenagem ao filho, Archie.

Não é a primeira vez que a Duquesa demonstra seu amor pela família dessa maneira. Em setembro de 2019, ela compareceu a uma partida de tênis nos Estados Unidos usando um colar com a inicial ‘H’, que é a inicial d nome de Harry e é como ela o chama em casa (como ela revelou no documentário rodado na África). De novo, ela fez uma homenagem parecida ao filho em julho de 2019, quando foi vista em Wimbledon com um pingente da letra “A”.

Fofo, não?