Meghan fez homenagem secreta a príncipe Harry nos Estados Unidos

Meghan Markle resolveu homenagear, de uma forma bem discreta, o Príncipe Harry. Durante partida de tênis nos Estados Unidos, que a duquesa compareceu para prestigiar sua amiga Serena Williams, no sábado (7), ela foi vista usando um delicado colar com a inicial ‘H’.

Talvez não seja tão perceptível logo de início, mas, ao dar zoom nas imagens em que ela aparece, é possível ver a inicial de Harry gravada no amuleto. Atrás dele, outro pingente se esconde, desta vez com a letra A – inicial de Archie, o primogênito do casal. Veja abaixo:

Meghan Markle usa colar com inicial H em homenagem a Harry

O colar é vendido pela marca joalheria americana Mini Mini Jewels, por US$ 245 (cerca de R$ 1 000). Confira, abaixo, o colar com a inicial ‘A’:

Colar com inicial ‘A’, igual ao usado por Meghan Markle

