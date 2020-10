Estes são os planos para o Natal de Meghan e Harry

Atualizado em 5 out 2020, 16h26 - Publicado em 5 out 2020, 18h00

Família Real inteiramente reunida para celebrar o Natal? Não, se depender do príncipe Harry e Meghan Markle. Ao que parece, o casal não irá para a Inglaterra, preferindo organizar sua própria celebração nos Estados Unidos.

“Meghan quer muito realizar o primeiro Natal em sua nova casa com a mãe dela. Ela está bem animada e planejando fazer todas as tradições com as quais cresceu, inclusive as culinárias”, disse uma fonte ao The Mirror.

Também foi informado que os Sussex convidaram para a festa o músico David Foster, considerado um “pai substituto” de Harry, e sua esposa, a atriz e cantora Katharine McPhee, que frequentou a mesma escola que Meghan.

“David havia mencionado que Harry e Meghan iriam para a casa deles, mas ela quer que seja na casa dela. Eles querem seguir com suas novas vidas. Natal com a família de Harry não está nos planos”, continuou a fonte.

Esta será a segunda vez que o casal declina o convite da Rainha Elizabeth para as festividades natalinas. Ano passado, Meghan e Harry optaram por alugar uma mansão na Ilha de Vancouver, no Canadá, ao invés de se juntarem à realeza em Sandringham, como de costume. Curiosamente, foi ninguém menos que o próprio David Foster quem ajudou o casal a encontrar a propriedade.

