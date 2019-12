O presente inusitado de Harry a William e mais curiosidades do natal Real

Uma mesa repleta de pratos suculentos, as crianças correndo pela casa, um tio dormindo no sofá. Essas são algumas das cenas típicas da noite de Natal. Mas será que na ceia da Família Real britânica acontece a mesma coisa?

Para matar a nossa curiosidade, o documentário Sandringham The Queen at Christmas (Sandringham: A rainha no Natal, em uma tradução livre para o português) revelou tudo o que acontece nas dependências do palácio no dia 24. A produção pode ser vista no SBS On Demand.

Segundo a produção, o príncipe Philip que dá início às festividades, por volta das 19h30, aproveitando bons drinques. Inclusive, ele mesmo serve as bebidas alcoólicas aos convidados.

A especialista real Ingrid Seward revelou que as bebidas servidas pelo duque de Edimburgo são bem fortes. “A rainha gosta de Martini, outras pessoas preferem tomar champanhe. Após a recepção das bebidas, a família consome uma refeição de seis pratos à luz de velas, com o cardápio apresentado em francês”, explicou Ingrid.

O clima de cansaço não pode aparecer até a rainha dormir. “Havia muita música e se alguém tocar bem o piano, como a princesa Margaret, será muito popular”, disse a especialista.

Pontualmente, às 18h, os membros da realeza são chamados à sala de estar de Sandringham, onde eles entregam os presentes, que inclusive são bem inusitados em algumas situações. Ao longo dos anos, a rainha já recebeu um peixe cômico, que fica pendurado nas paredes, e um avental para lavar louça.

O bom humor também tem lugar garantido nesse momento. O príncipe Harry já deu um pente para o seu irmão William, caçoando sobre a sua queda de cabelo. Já a duquesa de Cambridge presenteou o cunhado Harry com um kit de “faça sua própria namorada” antes dele conhecer sua esposa Meghan.

“Todos nós pensamos que é terrivelmente formal, mas na verdade eles passam momentos maravilhosos e relaxados em Sandringham, como todos nós”, disse Richard Kay, especialista em Família Real. Richard completou que a família costuma jogar charadas e jogos de festa.

