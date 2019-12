O Palácio de Buckingham confirmou a notícia de que o Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram tirar um tempinho dos ares de Londres.

Ao lado do filho Archie, o Duque e a Duquesa de Sussex ficarão descansando por seis semanas no Canadá, deixando de lado o natal ao lado dos outros membros da Família Real.

Uma porta-voz do palácio confirmou: “Suas Altezas Reais O duque e a duquesa de Sussex estão passando um tempo com a família no Canadá. A decisão de se estabelecer no Canadá reflete a importância desse país da ‘Commonwealth’ para os dois. O duque de Sussex é um visitante frequente do país há muitos anos e também foi o lar da duquesa por sete anos antes de se tornar membro da Família Real. Eles estão gostando de compartilhar o calor do povo canadense e a beleza da paisagem com seu jovem filho.”

A mãe de Markle, Doria Ragland, também teria viajado para o Canadá para ficar com os Sussex. Eles mantêm o local exato do segredo de suas férias por motivos de segurança.

A capital do país já é conhecida para o casal, uma vez que os primeiros encontros secretos deles foram justamente em Toronto, enquanto Markle filmava seu drama de TV Suits.

