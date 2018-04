Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se reconciliam

Após anunciarem a separação no início deste ano, a modelo Mariana Goldfarb e o ator Cauã Reymond estão juntos outra vez. Ela confirmou as suspeitas ontem, durante um evento no Rio de Janeiro. Mariana falou à revista Quem: “Estamos juntos, o amor vence e isso que importa. Está tudo bem, graças a Deus. O mundo está passando por muita coisa, o amor vence e ponto final“.

Há algumas semanas os fãs já suspeitavam que o namoro havia sido reatado por conta de comentários entre eles nas redes sociais. Cauã chamou Mariana de “Minha garota do Fantástico”, enquanto ela comentou “Ai que saudade” em uma foto postada por ele em que o casal aparece se beijando.