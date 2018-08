Maria Antonia vence o MasterChef amadores

A sommelier Maria Antonia Russi venceu a edição do MasterChef amadores. Os chefs Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça fizeram a escolha. Jacquin postou a informação em primeira mão no Instagram, rede escolhida pelos internautas para que a notícia fosse divulgada.

Ela competiu com o dentista Hugo Merchan, que havia saído do programa, mas voltou na repescagem. Segundo a família, o cirurgião-dentista não havia contado sobre a inscrição no MasterChef até ser chamado. Fábio Martello, marido de Maria Antonia, disse que a experiência foi um sonho realizado e que a ensinou a equilibrar melhor razão e emoção.

Além do troféu de MasterChef Brasil, a premiação inclui uma conta na Caixa Econômica Federal recheada com R$ 200 mil; uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris; o próximo lançamento da Citroën, o C4 Lounge; eletroportáteis e utensílios da Tramontina by Breville; uma viagem para a Itália para conhecer a fábrica da Barilla e acompanhar a final do Worldpasta Championship. Além disso, vai criar uma receita exclusiva de molho de tomate para a linha Pomarola Chef.

Pela segunda colocação, Hugo ganhou uma bolsa de estudos na Le Cordon Bleu Ottawa, no Canadá. Ambos os finalistas serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour –fora os prêmios acumulados durante o programa: R$ 5.000 cada um.

A temporada

Na quinta temporada, pela primeira vez, uma dupla foi eliminada ao mesmo tempo: Victor Hugo e padre Evandro. Também foi a primeira vez que um participante produziu seu próprio ingrediente: Victor Hugo fez ricota durante uma prova.

Essa edição também teve a maior prova do Masterchef, para 300 pessoas, no Centro de Tradições Nordestinas. Em uma das provas da temporada, os chefs Jefferson e Janaína Rueda cozinharam com os participantes.

