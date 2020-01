Márcio Canuto sai da Globo depois de 21 anos dentro da emissora

Sempre com muito bom humor. É assim que Márcio Canuto poderia ser definido em frente às câmeras. Só que na última sexta-feira (12), foi anunciado que o repórter tão conhecido está oficialmente fora da Rede Globo. Aos 73 anos, ele decidiu encerrar o contrato com a emissora e se aposentar. As informações são do “UOL”.

Ainda de acordo com o veículo, havia a possibilidade de Márcio continuar a fazer parte de equipe global. “Iniciei a negociação, porém, aos 73 anos, quero descansar um pouco e curtir a minha família. Me divertir. A TV Globo está sendo sensacional comigo”, explicou o repórter.

Originalmente de Alagoas, Márcio também falou sobre a possibilidade de voltar para a terra natal. Mas para a felicidade dos paulistanos, encontrá-lo em lugares públicos continua a ser uma oportunidade. “[São Paulo] é uma cidade que eu amo. Quero continuar frequentando teatros, shows, cinemas e participando da sua vida agitada: Quando não aguentar mais, aí sim, vou para minha Maceió”, enfatizou o jornalista.

Márcio Canuto começou no Jornalismo ao 17 anos no “Diário de Alagoas”, que não existe mais. Desde então, ele lembra que isso significa 30 anos sem folga, já que além do repórter entusiasmado durante a semana, ele cobria o futebol aos domingos.

Dentro da Rede Globo, um dos principais trabalhos do repórter foi o “SPTV Comunidade”, em 2005. Com o quadro dentro do “SPTV 1ª Edição”, Márcio ouvia as reclamações do público e cobrava um posicionamento das esferas públicas sobre eles.

Mesmo com a aposentadoria e o afastamento da emissora, os memes do repórter continuam mais vivos do nunca na internet.

Confira:

COMO ASSIM DEMITIRAM MÁRCIO CANUTO, O CAPSLOCK HUMANO? NUNCA SEREMOS HEXA DESSE JEITO — Pereira, The Motense (@_phpereira) July 13, 2019

Márcio Canuto fora da Globo e eu só consigo lembrar dessa entrevista icônica 😂 kskskkskkka pic.twitter.com/YZmSvePUhC — apenas john (@oestedefortal) July 13, 2019

Quando eu escuto o nome Márcio Canuto, eu só me lembro disso! 😂😂 pic.twitter.com/FdSaU9fmM9 — carlos davi 🅙 (@carlosdavi04) July 13, 2019

Pra mim, esse é um dos melhores momentos do Marcio Canuto na Globo, quando ele deu um tapão na poc que largou o emprego pra vir no show da Madonna e ainda soltou um palavrão ao vivo HAHAHAH pic.twitter.com/kNZTHchnPz — Gustavo Henrique 🇧🇷🏳️‍🌈 (@gusthpa) July 12, 2019

Marcio Canuto vai fazer falta no carnaval de SP 😦 pic.twitter.com/PxDSpfGbUk — Spinelli (@felipespinelli) July 12, 2019

A garganta do Márcio Canuto quando ele decidiu se aposentar pic.twitter.com/Ls6iWMsQHL — Jota (@_JotaErri) July 13, 2019

SEM ARNALDO, SEM MAURO NAVES E SEM MARCIO CANUTO VAI SER TRISTE DEMAIS A COPA DO MUNDO DE 2022 NA GLOBO — 𝑳.🅙 (@lewownardoRECAP) July 13, 2019