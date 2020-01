Manu descobre que seu amado é um dançarino sensual em ‘Verão 90’

Que loucura essa vida, não é mesmo? Imagina você descobrir que seu amado na verdade é um dançarino de uma trupe masculina que vem sensualizando e levando várias mulheres à loucura! É bem isso que Manu (Isabelle Drummond) passará nos próximos capítulos de ‘Verão 90‘, a novela mais doida que está no ar.

O show dos Tigres Siberianos foi uma ideia de Herculano (Humberto Martins) depois de ver como João (Rafael Vitti), Patrick (Klebber Toledo) e Candé (Kayke Brito) dançaram bem após o episódio do “doce de leite batizado”. O grupo fará o maior sucesso e todo mundo vai querer saber quem são os homens por trás daquela fantasia.

Pois Manu vai reparar que um dos Tigres é muito parecido com João, e após a apresentação que vai rolar na inauguração do restaurante o rapaz será confrontado. Qual será a reação da menina? Bem, você pode descobrir lendo nosso resumão da semana!

Segunda-feira, 1º de abril – João salva Manu

A vida de Manu segue ameaçada por Alexander, mas João dá uma de mocinho de novela e salva sua amada. Mercedes (Totia Meirelles) decide não ceder aos mandos do russo e traz Quinzinho (Caio Paduan) e Jerônimo (Jesuita Barbosa) de volta pra PopTV. Vanessa (Camila Queiroz) descobre que Jerônimo tem planos de fazer um jantar romântico com Manu.

Bêbada e desiludida, Gisela (Débora Nascimento) vai parar na casa de shows na qual Herculano prepara o show dos Tigres Siberianos. VAI VENDO O ERRO!

Terça-feira, 2 de abril – Mercedes quer ferrar com Janaína

Vanessa faz de tudo para atrapalhar o date de Jerônimo com Manu. Os Tigres Siberianos fazem sua apresentação e é um grande sucesso. Gisela percebe que um dos Tigres é Patrick, e o beija na frente de Lidiane (Claudia Raia).

–

Janaína (Dira Paes) descobre que está na capa de uma revista. Mercedes, que para ser uma vilã de novela mexicana falta só o tapa-olho, decide prejudicar a inauguração do restaurante de Janaína.

Quarta-feira, 3 de abril – Jerônimo ajuda Janaína

Jerônimo lê a matéria sobre o sucesso de sua mãe e seu irmão e fica pistola, todo nervosinho. Candé tenta impedir seus amigos de verem o show dos Tigres Siberianos. Herculano avisa a todos que a imprensa ficará louca para descobrir quem são os três Tigres Siberianos, algo parecido com a identidade secreta da Tiazinha no final dos anos 90. Lembra?

–

Vanessa cede e conta para Mercedes sobre o que Quinzinho sente por sua noiva Larissa (Marina Moschen). Janaína descobre que seu alvará não saiu ainda. A grande surpresa do capítulo, no entanto, é ver que Jerônimo tenta impedir que Mercedes estrague o restaurante de sua mãe, e entrega o alvará para ela.

Veja também



Quinta-feira, 4 de abril – Manu identifica um dos Tigres Siberianos

Vanessa fala umas verdades na cara de Jerônimo, como o fato dele querer namorar Manu só para irritar João. Os Tigres Siberianos se apresentam na inauguração do restaurante, mesmo com o medo dos envolvidos de serem identificados.

–

Patrick tem um encontro com Gisela. Vanessa tenta convencer Larissa a não abandonar a chance de namorar Quinzinho. Manu vê o show dos Tigres Siberianos e percebe que aquele loirinho cabeludo do grupo de dança é ninguém menos que João.

Sexta-feira, 5 de abril – Um capítulo com bastante “amor”

Não só Manu descobre que seu ex é um dos dançarinos sensuais como ela fica sabendo que sua própria mãe coreografou o negócio. Durante o momento do “ahá, te descobri”, Manu e João se beijam porque… né…

–

Lidiane é seduzida por Patrick e dorme com ele, ao mesmo tempo que Manu e João fazem aquelas coisas mais carnais que as novelas não mostram. Larissa termina seu namoro com Quinzinho, mesmo tendo ouvido os argumentos de Vanessa. Manu vai atrás de Jerônimo para bater um papo sério.

Sábado, 6 de abril – Os Tigres Siberianos são descobertos

Manu explica a Jerônimo que o relacionamento deles não é muito certo, e que na verdade ela ama mesmo é João. Larissa não entende por que Diego (Sérgio Malheiros) a dispensou, e Vanessa tenta juntar a menina com Quinzinho de novo. João termina seu relacionamento com Moana (Giovana Cordeiro). Mercedes acha que Larissa e Quinzinho estão próximos graças à ajuda de Vanessa. Murilo, o repórter sensacionalista, descobre a identidade dos Tigres Siberianos e divulga em seu programa.