Maisa prega peça sobre noivado e intriga seguidores

Maisa Silva agitou a Internet nesta quarta-feira (3) ao declarar estar noiva. Ela usou o Instagram para anunciar a “novidade” postando uma foto em que usa uma aliança de compromisso. Mas depois de muitos comentários, a apresentadora de 17 anos acalmou os fãs: tudo não se passava de uma brincadeira.

“Aconteceu. Foi uma visão divina. Tudo na vida tem seu tempo. Aquilo que eu disse esses dias de não adiar a felicidade é um resumo do que está acontecendo na minha vida. Estou noiva e muito feliz. Obrigada por todo o carinho, Nicholas Arashiro. Te amo, te quero, rumo a Dubai”, escreveu a jovem na legenda da foto.

Maísa prega peça em fãs

Muitas pessoas caíram na pegadinha, incluindo a atriz Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo. “Coisa mais linda da vida! Você merece toda felicidade, meu amor. Vai, se joga e sejam felizes. Amo muito você”, escreveu ela.

Outras celebridades também desejaram felicitações ao casal pelo “noivado”. “É muito bonito a descoberta do amor”, escreveu o apresentador Cid Moreira. Thiago Fragoso comentou uma sequência de emojis de coração, enquanto Klara Castanho brincou “Meu coração veio na boca lendo, Jesus”.

Depois do alvoroço, Maisa deletou a publicação e, em seguida, publicou outra foto ao lado do humorista Maurício Meirelles. “hahahaha gente eu amo vocês, mas eu não vou casar! É coisa do Maurício Meirelles. Acompanhem em breve no Programa da Maisa”, escreveu ela.

Ufa! Maisa conseguiu enganar direitinho muitos fãs e artistas, hein? Ela e Nicholas assumiram o relacionamento em 2018. Nas redes sociais, a apresentadora compartilha vários cliques e vídeos ao lado do namorado.

Confira outros assuntos que bombaram na semana:

