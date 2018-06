“Não é fácil mexer com homem que tem dinheiro”, diz Luiza Brunet

Luiza Brunet pronunciou-se sobre a recente derrota nos tribunais no caso que move contra o ex-marido, o empresário Lírio Parisotto.

“Não é fácil mexer com homem que tem dinheiro”, disse em entrevista ao portal Universa na última quinta-feira (31). Lírio está na lista de brasileiros bilionários e detém uma fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão, de acordo com a Forbes.

A ex-modelo e empresária perdeu a ação de reconhecimento de união estável que movia contra o e-marido e foi condenada a pagar indenização de R$ 1 milhão. Os advogados do empresário exigem que o valor seja pago para cobrir as despesas de Lírio com o escritório de advogacia.

Luiza pretende entrar com recurso. “Essa decisão não se sustenta. A prova dos autos é favorável a Luiza”, disse o advogado da ex-modelo.

“Ele foi acusado e condenado por lesão corporal (um ano em regime aberto e dois sob dois anos sob vigilância e cumprindo serviço comunitário durante 12 meses) e continua dizendo que é mentira. Não sei como consegue olhar no espelho ou dormir sem tomar remédio. Uma decepção. Um homem que é pai de família, tem mãe idosa”, lamentou Luiza.

