Luiza Brunet perde ação contra Lirio Parisotto

A ex-modelo e empresária Luiza Brunet, 55, perdeu a ação de reconhecimento de união estável que movia contra o empresário Lirio Parisotto, que, em 2017, foi condenado a um ano de prestação de serviços por agredir a ex-modelo. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas ainda cabe recurso, de acordo com o “Radar”, de VEJA. Com base no reconhecimento da união estável, seria possível para Brunet reivindicar a partilha de bens, estimados em quase 4 bilhões de reais.

Luiza Brunet após ser agredida Na última segunda-feira (21), ela voltou a falar sobre o caso de violência doméstica que vivenciou. Em entrevista cedida ao canal no YouTube da jornalista Leda Nagle, Luiza comentou o que sentiu ao ser vítima de agressões há exatos dois anos. “É complicado fazer uma denúncia contra uma pessoa, um homem que você gosta. Um homem com quem você conviveu por quase cinco anos. Mas eu não queria fazer parte da estatística”, relatou Luiza.