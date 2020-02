Léo Santana, o criador do “Rebolation”

“As fãs já pegaram até naquele lugar!”

Foto: Divulgação

Rebolation foi inspirada em canções eletrônicas. Você frequenta raves?

Não, mas gosto de música e internet. Um dia, encontrei essa dança no YouTube, me apaixonei por ela e a misturei ao suingue do Parangolé. E isso deu em Rebolation!

Quando o Parangolé lança novo trabalho?

Relançamos o CD e DVD Dinastia Parangoleira – 10 Anos com extras. No DVD, clipes de Rebolation e Sou Favela. No CD, tem a música Só as Cadeiras.

Como cuida deste corpão que as mulheres adoram?

Tomara que seja verdade, pois estou atrás de uma namorada (risos). Amo malhar e tento me exercitar, pelo menos, três vezes por semana com a personal Carlla Sicupira. Também tenho uma nutricionista, a Leda Teixeira.

O que houve entre você e Perlla?

Eu e a Perlla nos conhecemos, ficamos e só. Somos amigos. Estou solteiríssimo (risos)!

Como aprendeu a rebolar assim?

Já nasci quebrando tudo (risos), aliás, sempre tive suíngue. Gosto de dançar e acho que tem de rebolar mesmo, mexer o corpo, o balacobaco!

Já fez um Rebolation particular?

Ainda não, mas nunca é tarde! Quais partes do corpo feminino mais gosta? Pernas, bumbum, olhos…

Que fantasias sexuais, realizou e quais pretende realizar?

Já fiz algumas, mas ainda tenho muitas a realizar.

Usou produtos de sex shop alguma vez?

Sim! Uma garota já apareceu com aqueles dadinhos [dois dados são lançados e os parceiros devem se tocar de acordo com as indicações do brinquedo].

Quais partes do seu corpo as fãs gostam de apertar?

Elas puxam a minha blusa, me arranham e já pegaram até naquele lugar também (risos).

Já ficou com fã?

Não. Fã é fã e não tem nada a ver. Amo todas, respeito, admiro e sou muito grato pelo carinho. Além disso, algumas são casadas.

Fez amor no Carnaval?

Nos dias de folia é só concentração, exercícios, massagem, boa alimentação e foco no trabalho.