Lençóis de Rainha Elizabeth demoram uma hora para serem arrumados

Os afazeres domésticos para muitos é um grande pesadelo, mas a equipe residencial da Rainha Elizabeth II trabalha muito mais: segundo o documentário sobre a rainha Queen Of The World (ITV), leva-se uma hora só para passar o lençol de cama da monarca.

De acordo com a governanta Christine Macintyre, responsável por comandar os empregados domésticos – cozinheiros, faxineiros e mordomos -, o tempo estimado tem uma razão. Com jogos de roupa de cama especiais, a Família Real viaja com as peças mundo afora, e não busca nada além de conforto que lembra sua casa.

“Após um longo dia de viagem, não há nada melhor que ir para uma cama que não seja como uma de hotel. E é isso que tentamos fazer: com que eles se sintam em seus próprios quartos”, diz Christine.

