Leandra Leal: Uma loba em pele de cordeira

A atriz mostra seu lado rebelde, muito diferente da doce Agostina, de Passione

Foto: Jorge Bispo/Revista Inked

Tatuada

Capa da revista Inked de dezembro, a atriz declarou que “a dor da tatuagem é boa”. E disso ela entende: tem um coração em redemoinho cravado no meio das costas e pretende fazer uma segunda tattoo no joelho?! “Será uma pedra, uma joia. Caí do cavalo e já operei o joelho duas vezes. Foi um processo que me deu muito trabalho, mas ao mesmo tempo mudou minha vida, porque tive que me tornar uma pessoa muito mais regrada em relação a exercício físico. Isso mudou meu corpo”, diz. Fica explicado, assim, como ela deixou para trás os tempos de cheinha.

Multitalentos



“Sempre fui muito doida! Vou fazendo as coisas… Mas, de verdade, sou apenas uma menina que tem ideias; não sou empresária, não sou diretora, sou atriz”, declarou Leandra à Inked. Pura modéstia da moça, pois com apenas 18 anos de idade, ela criou sua própria produtora, chamada As Três Meninas, engajada em eventos socioculturais. E dirige o Teatro Rival, propriedade da sua família, no Rio de Janeiro.