Laura Neiva e sua mãe esperam bebês ao mesmo tempo

A atriz Laura Neiva e o ator Chay Suede estão a poucos meses da chegada da primeira filha, a Maria.

No 7º mês de gestação, a estrela marcou presença no jantar beneficente do Instituto Luisa Mell, que aconteceu nesta quarta-feira (11) em São Paulo. Durante o evento, Laura contou para o UOL uma grata coincidência da vida. Michele França, sua mãe, também está gravida.

Segundo a atriz, sua filha e seu irmão terão quatro meses de diferença. Além do que está prestes a nascer, Laura já tem uma irmãzinha, de 1 ano, a Teresa.

“Minha mãe ainda está amamentando minha irmã, deu uma relaxada e… a gente ainda não sabe o sexo do bebê […] A minha irmã vai ter um ano e quatro meses de diferença da minha filha quando nascer. E depois de quatro meses chega meu novo irmão”.

Mostrando que é gente como a gente, Laura revela o hábito familiar de herdar roupas. “Ganhei todo o enxoval da minha irmã. O primeiro presente foi da minha mãe, que comprou um sapatinho de crochê sem saber que eu estava grávida, e no mesmo dia em que eu descobri a gravidez”, contou a atriz.

Laura falou também de quem foi a escolha do nome da filha. “Maria sempre foi uma das primeiras opções e o Chay decidiu mais do que eu. Sempre foi o que ele mais gostou. Sempre achei que tinha tempo, que podia escolher depois, mas ele foi mais ansioso com a questão do nome”, disse Laura.

