Anitta leiloa “date” com ela em jantar beneficente do Instituto Luisa Mell

A apresentadora Luisa Mell tem uma longa e intensa história com a causa animal. Na noite desta quarta-feira (11), a ativista deu mais um passo em prol dessa questão: o primeiro jantar beneficente do Instituto Luisa Mell.

Anitta foi uma das estrelas que marcou presença na festa. Defensora declarada da causa, a estrela animou os convidados com um show especial e também leilou um encontro com ela mesma.

“É isso, gente, esse leilão vai ser uma tarde com a gente. Não vai ser truque. Vou dar beijo, abraçar, não vou ficar contando horário no relógio. E dependendo de quem der o lance, a gente janta depois”, brincou a cantora, que também bancou as despesas da festa.

Com apresentação da atriz Isis Valverde, o evento aconteceu em São Paulo e teve como grande homenageada da noite, a cantora Rita Lee, que também é defensora dos animais.

“Ela foi a primeira artista brasileira defender publicamente os animais! Nunca se calou, mesmo diante de ameaças de poderosos que exploram animais. Ela é minha grande inspiração, minha primeira grande apoiadora, minha musa da vida”, explicou Luisa Mell sobre a escolha da homenageada.

