Laura Marano revela um detalhe que ela adora em ‘O Date Perfeito’

“Date Perfeito” é a mais nova comédia romântica adolescente da Netflix, que já lançou outros sucessos do gênero. Protagonizado por Noah Centineo e Laura Marano, o filme conta a história de um garoto que precisa arranjar dinheiro para a faculdade e resolve ser um prestador de serviços um tanto quanto inusitados.

Através de um app, ele pode ser contratado para dates de todos os tipos. A ideia surge quando o cara ganha uma grana para levar uma garota ao baile da escola dela – e o que era para ser apenas um “serviço” acaba despertando uma afinidade inesperada.

O filme não traz grandes inovações ao gênero, mas é uma boa aposta para quem busca algo leve e despretensioso para assistir no fim de semana. Para Laura Marano, o que mais chama a atenção no roteiro é a maneira como o filme vira do avesso certos esteriótipos das comédias românticas. O MdeMullher bateu um papo exclusivo com a atriz, vem ver!

MdeMulher – Rola uma pressão por estar na mais nova comédia romântica adolescente da Netflix depois do sucesso de “Para Todos os Garotos que Já Amei” e “A Barraca do Beijo”?

Laura Marano – Honestamente, eu já estou nessa indústria há tempo suficiente para ter qualquer expectativa. Eu estou apenas muito empolgada com o lançamento do filme, porque as pessoas podem finalmente assisti-lo. E foi muito divertido fazer uma comédia romântica.

MdM – Muitas e muitas comédias românticas adolescentes já foram feitas até hoje. Quais são os desafios de fazer uma em 2019?

LM – Eu acho que, no final das contas, pessoas de todas as idades vão sempre se apegar a comédias românticas porque elas fazem você se sentir bem. Fazer uma em 2019 é um pouco diferente, porque agora estamos atentos, como sociedade, a respeito do que almejamos em relação às normas sociais. E a gente busca fazer filmes que refletem isso.

MdM – Nos filmes sobre relacionamentos é muito comum ver esteriótipos sexistas e “lições” ruins para as garotas. Qual é a sua opinião sobre isso?

LM – Acredito que alguns filmes mostram esteriótipos de gênero ruins por causa das “normas sociais” da época [em que o filme foi feito]. Eu me sinto mais confiante e esperançosa com os filmes de hoje em dia.

MdM – E como você vê essa questão dos esteriótipos de gênero em “O Date Perfeito”? Você acha que o filme passa uma mensagem positiva para as garotas?

LM – Uma das coisas que chamou a minha atenção em “O Date Perfeito” é o fato de que o filme pegou certos esteriótipos das comédias românticas e virou eles do avesso. Eu estou muito orgulhosa por interpretar uma personagem como a Celia, porque ela é muito forte e confiante e eu realmente espero que isso inspire garotas e garotos a serem transgressores em relação a quem eles são e ao que eles querem ser.

MdM – Para você, qual é a melhor comédia romântica de todos os tempos? Esse filme foi uma inspiração para você na hora de interpretar a Celia?

LM – Honestamente, eu amo tantas comédias românticas, então estar em uma foi como a realização de um sonho. Eu definitivamente pensei em “Ela é Demais” e “A Mentira” enquanto lia o roteiro, mas obviamente o nosso filme é bem diferente desses que eu citei.

MdM – Foram confirmadas sequências de “Para Todos os Garotos que Já Amei” e “A Barraca do Beijo”. A gente pode esperar uma parte dois de “O Date Perfeito”?

LM – Sabe, para mim é difícil imaginar como seria o plot de uma sequência de “O Date Perfeito”, mas nunca diga nunca. Eu realmente amei trabalhar com todo o elenco e a equipe, então se a história fosse boa eu definitivamente toparia.

MdM – Laura, como você descreveria o seu date perfeito?

LM – O meu date perfeito seria num clima relax. Envolveria uma praia e muita conversa com a pessoa. O que realmente faz um date ser perfeito é a conexão que você tem com o outro.