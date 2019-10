O mistério de Lalla Salma, a princesa fantasma

Você já ouviu falar em Lalla Salma? É bem provável que não e há uma explicação plausível para isso. A mulher em questão é a esposa do rei de Marrocos, Mohammed VI, e quase não aparece em público. Por isso, ganhou o curioso apelido de “princesa fantasma”.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Salma tem 41 anos e até já foi vista com a Família Real britânica. Em 2011, ela estava presente entre os convidados do casamento de Kate Middleton e príncipe William. Porém, a última aparição da princesa em um evento real foi em 2017.

Princesa Lalla Salma durante casamento de Kate Middleton e príncipe William

Em setembro deste ano, Salma apareceu em Nova York em uma foto publicada por Mehdi Benkirane, fundador da Associação dos Fãs do Rei Mohammed VI. Ainda no mês passado, a princesa foi clicada com seus filhos e seguranças próximos ao Central Park. Antes disso, no mês de em julho, ela também foi vista, na Grécia, onde passou um tempo com seu filho, o príncipe Moulay Hassan.

Rumores sobre um suposto divórcio giram em torno de seu “desaparecimento”. Salma e Mohammed se conheceram em 1999, casaram anos depois e tiveram dois filhos: Moulay, de 16 anos, e Lalla Khadija, de 12 anos. A suposta separação, no entanto, nunca foi confirmada oficialmente. Com isso, o motivo de seu afastamento da vida pública ainda é um mistério.

Outros rumores apontam que ela está vivendo exilada nos Estados Unidos, mas há, também, quem acredite que ela está em uma ilha grega com sua filha. Para a jornalista especializada na realeza Netty Leistra, o fato de Salma ter sido a primeira esposa de um rei marroquino a ter uma vida exposta é a provável causa de seu “sumiço”.

“Eu acho que ela trabalhou muito duro tentando ser a primeira esposa visível de um rei marroquino”, explicou ela ao Royal Central. “Salma fez algumas coisas boas, com certeza. Deu à luz duas crianças. Eu sempre achei que ela se daria bem”, comentou a especialista.

Princesa Lalla Salma e Rei Mohammed VI, no festival Marrakech, em 2002

De fato, ela foi a primeira esposa real marroquina a ser fotografada em público e há rumores de que a quebra de antigas tradições do país, como vestir calças e não usar lenço na cabeça, teriam irritado a família de Mohammed.

“Acredito que se for verdade os rumores do divórcio, eles darão a ela uma grande casa e todo o dinheiro que ela precisa para que não diga nada sobre isso. Mas acho que isso é triste se for verdade”, opina Leistra.

Leia também: Divulgadas primeiras imagens da Princesa Diana em ‘The Crown’

+ Príncipe George rouba a cena na torcida de jogo de futebol. Assista!

PODCAST – Como ter mais orgasmos: o caminho para uma vida sexual satisfatória