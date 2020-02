Lado a Lado: Constância luta para tirar Elias de Isabel

Constância luta para tirar Elias de Isabel

Foto: TV Globo/Divulgação

Cruel como sempre, Constância (Patrícia Pillar) manda Berenice (Sheron Menezzes) mentir sobre a adoção de Elias (Cauê Campos). A pilantra, então, diz em seu depoimento a Praxedes (Guilherme Piva) que recolheu o garoto da rua, pois Isabel (Camila Pitanga) não o queria.

A baronesa dá a mesma declaração ao delegado. Ela quer que a dançarina seja desqualificada como mãe para, na condição de avó, pedir a guarda da criança. Enquanto isso, Albertinho (Rafael Cardoso) tenta se aproximar do menino, o qual, por sua vez, não quer vê-lo nem pintado de ouro.

Nisso, Edgar (Thiago Fragoso) fala para Isabel que Albertinho pode pedir a guarda de Elias e alerta: é bom ela considerar ter um bom convívio com o ex, a fim de não prejudicar o filho. Com medo de perdê-lo novamente, Isabel garante ao garoto que o acompanhará durante a visita de Albertinho, para ele não ficar com medo. Mais tarde, Constância procura a dona do teatro, promete fazer de tudo para ficar com Elias e avisa: contará ao garoto que é sua avó!