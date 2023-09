Kayky Brito recebe alta da UTI após caso de atropelamento

Kayky Brito recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Copa D’or, nesta sexta-feira (22). O ator estava internado desde 2 de setembro, após ter sido atropelado ao tentar atravessar uma avenida da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O boletim divulgado pela família e seus médicos afirma que Kayky “está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”. Apesar da boa evolução clínica, não há previsão para sua saída do hospital.

A mãe do ator, Sandra Brito, celebrou sua alta da UTI nas redes sociais. “Meu coração vai explodir. Obrigada, Deus. Sem a sua presença eu não conseguiria”, escreveu. Tamara Dalcanale, esposa de Kayky Brito, também celebrou no Instagram: “Mais uma etapa que fica pra trás!!! E assim seguimos, olhando para frente, olhando adiante. A alegria de, todo dia, ver você evoluir, não cabe dentro de mim! Coração transborda, meu amor!”

As investigações sobre o atropelamento continuam, com a polícia esperando um laudo sobre a velocidade do carro que atropelou o ator para concluir o inquérito. Bruno de Luca, que estava com Kayky momento antes do caso , prestou depoimento à Polícia Civil. Até o momento, a principal testemunha do caso confirmou a versão do motorista de que ele não estava em alta velocidade. Também ficou comprovado que ele não ingeriu álcool.

