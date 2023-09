Ator Kayky Brito é internado em estado grave após atropelamento

O ator Kayky Brito está internado em estado grave após um atropelamento na madrugada deste sábado (02), na Avenida Lucio Costa, no Rio de Janeiro. Segundo confirmado pelo site Splash, ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Segundo o veículo, Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto atravessava a rua, que teria parado para prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, segundo a Polícia Militar, o motorista foi conduzido à delegacia e ao Instituto Médico Legal (IML). O resultado dos exames de alcoolemia atestaram que ele não havia ingerido álcool.

Irmão da atriz Sthepany Brito, o ator já participou de diversas novelas da Globo, com destaque para Chocolate com Pimenta e O Beijo do Vampiro. Em julho, os pais dos artistas também sofreram um acidente similar.