Filho da rainha Elizabeth, príncipe fala sobre acusação de abuso sexual

Uma série de documentos relevou um esquema de tráfico sexual envolvendo Jeffrey Epstein, bilionário que foi encontrado morto em sua cela no último dia 10. Um eminente membro da família real, o príncipe Andrew, foi acusado de se aproveitar dos serviços da rede, o que provocou um escândalo.

Segundo noticiou a imprensa internacional, ele teria abusado sexualmente de uma jovem menor de idade. O jornal Daily Mail publicou neste domingo (18) um vídeo em que príncipe Andrew se despede de uma mulher que saía da casa de Jeffrey em Nova Iorque em 2010.

Andrew declarou estar abalado com as acusações. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado após as polêmicas. “Sua Alteza Real deplora a exploração de qualquer ser humano e dar a entender que ele poderia tolerar, participar ou apoiar tais práticas é abominável”.

No início de julho, o bilionário Epstein foi acusado de ter organizado uma rede exploratória de jovens do ensino médio, com as quais mantinha relações sexuais forçadas em Manhatam e na Flórida, onde possuía propriedades. Segundo investigações, entre os contatos do acusado estavam o ex-presidente Bill Clinton, o presidente Donald Trump e o príncipe Andrew.

Os documentos afirmaram que o bilionário forçou uma das vítimas, Virginia Giuffre, a manter relações sexuais com o duque de York. O palácio de Buckingham nega qualquer comportamento inadequado do príncipe.

