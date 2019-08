Princesa Diana vai ganhar musical na Broadway

Uma das mais famosas integrantes da Família real britânica vai ganhar um musical na Broadway. Intitulado Diana, o espetáculo promete encantar o público com a história de uma mulher que “escolheu ser destemida, e como consequência se tornou eterna”, abordando sua relação com o Príncipe Charles, a Família real e o povo britânico. A estreia oficial da peça está marcada para o dia 31 de março de 2020, com apresentações a partir de 2 de março, no Longacre Theater, em Nova York.

Diana terá canções preparadas por David Bryan, pianista de Bon Jovi que já recebeu dois Prêmios Tony, o Oscar do teatro, por seu trabalho no show Memphis, de 2010. A lista de músicas já anunciadas para o espetáculo inclui Snap, Clap, sobre os paparazzi; Welcome To The Windsors; sobre a chegada de Diana à Família Real; e Here Comes James Hewitt, sobre um ex-oficial da cavalaria que teve um caso com Lady Di.

A mãe de William e Harry será interpretada por Jeanna de Waal. A atriz já participou de outros shows da Broadway, como American Idiot e Kinky Boots. Falando sobre a princesa em vídeo do La Jolla Playhouse, onde o espetáculo já esteve em cartaz, Jeanna de Wall disse que “[Diana] fez todos se sentirem especiais, da pessoa no mais alto patamar à pessoa no mais baixo, e eu acho que queremos celebrá-la”. O elenco também inclui Roe Hartrampf, como o Príncipe Charles; Erin Davie, como Camilla Parker Bowles; e Judy Kaye, como a Rainha Elizabeth II.

A equipe já fez algumas apresentações e não parece ter convencido a imprensa. O Los Angeles Times, por exemplo, afirmou que o espetáculo é muito americano e pouco britânico. Por outro lado, o Hollywood Reporter concluiu que o musical tem muitas das peças necessárias para se tornar um hit. De qualquer forma, com as constantes manchetes sobre Meghan Markle e a chegada da terceira temporada de The Crown, parece um bom momento para um musical sobre a Princesa Diana.

